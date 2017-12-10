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Папа Римский призвал построить мир без ядерного оружия
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    Папа Римский призвал построить мир без ядерного оружия

    15:03  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  10 Декабря 2017
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    Папа Римский призвал построить мир без ядерного оружия

    Ватикан, 10 декабря. Человечество должно стремиться к построению мира без ядерного оружия. Так считает Папа Римский Франциск, который в воскресенье обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

    Понтифик напомнил о том, что 10 декабря Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) будет вручена Нобелевская премия мира. В этот же день отмечается и День прав человека.

    «Это подчеркивает тесную связь между правами человека и ядерным разоружением. На самом деле предпринимать усилия по защите достоинства всех людей, в особенности, наиболее слабых, означает также с решимостью работать для создания мира без ядерного оружия», — призвал Франциск в своей проповеди.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона попросила власти Северной Кореи отказаться от проведения ядерных испытаний.

    Автор: Алексей Громов
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    #папа римский
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