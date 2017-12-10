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Навальный уводит людей от разрешенного места митинга в Калининграде
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    Навальный уводит людей от разрешенного места митинга в Калининграде

    15:50  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:50  10 Декабря 2017
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    Навальный уводит людей от разрешенного места митинга в Калининграде

    Москва, 10 декабря. В Калининграде сегодня должен пройти митинг блогера Алексея Навального. Администрация Калининграда согласовала площадку для встречи блогера и его сторонников, однако в последний момент Навальный и его помощники предложили провести встречу в другом месте, ссылаясь на «возможные провокации».

    При этом Навальный наверняка знаком с текстом закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которому публичные мероприятия в не утвержденных местах влекут за собой административную или уголовную ответственность.

    По данным пресс-службы администрации Калининграда, встреча с блогером была согласована в парке Южный. Соответствующее уведомление было получено представителем Навального в Калининграде, сообщают «Народные новости».

    Однако позднее на странице организаторов встречи в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о проведении мероприятия на двух площадках одновременно, из которых только одна является согласованной с администрацией города.Проведение встречи с Навальным в двух местах одновременно ввело в заблуждение желающих увидеть блогера, которые теперь пытаются понять, где именно будет проходить «настоящее» мероприятие.

     

    Большая часть здравомыслящих людей поняла, чем может закончиться такая встреча, задумавшись, стоит ли тратить выходной день на посещение мероприятия, которое не согласовано властями города.

    Однако некоторые идеи блогера продолжают будоражить умы наиболее юной аудитории. Главными поклонниками творчества блогера в основном являются школьники, которые в силу возраста не обладают полной информационной картиной, в результате чего восторженно реагируют на популистские заявления Навального.

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #калиниград #блогер #провокации
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