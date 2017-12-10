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Политика
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Украина
Глава Генштаба ВСУ извинился перед солдатами за «Гладосовский котел»
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    Глава Генштаба ВСУ извинился перед солдатами за «Гладосовский котел»

    17:21  10 Декабря 2017  /обновлено: 17:21  10 Декабря 2017
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    Глава Генштаба ВСУ извинился перед солдатами за неудачную операцию под Горловкой

    Киев, 10 декабря. Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко попросил прощения у солдат за неудачную операцию по захвату нескольких населенных пунктов под Горловкой.

    Как сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на разведку ДНР, Муженко встретился с украинскими военнослужащими в населенном пункте Металлист, с территории которого вчера велись обстрелы мирных жителей поселка Гольмовский. В соседнее Гладосово руководитель Генштаба ехать отказался, объяснив это тем, что «в нем находиться опасно».

    Также сообщается, что в ходе встречи с военнослужащими Муженко принес извинения за «Гладосовский котел».

    Напомним, глава Генштаба ВСУ рассказал, что при подготовке военнослужащих иногда используются элементы из фильмов-боевиков. 

    Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ продолжают в грубой форме нарушать минские договоренности.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #всу #донбасс #украина #муженко #гладосово #гладосовский котел
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