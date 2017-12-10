Глава Генштаба ВСУ извинился перед солдатами за «Гладосовский котел»

Киев, 10 декабря. Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко попросил прощения у солдат за неудачную операцию по захвату нескольких населенных пунктов под Горловкой.

Как сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на разведку ДНР, Муженко встретился с украинскими военнослужащими в населенном пункте Металлист, с территории которого вчера велись обстрелы мирных жителей поселка Гольмовский. В соседнее Гладосово руководитель Генштаба ехать отказался, объяснив это тем, что «в нем находиться опасно».

Также сообщается, что в ходе встречи с военнослужащими Муженко принес извинения за «Гладосовский котел».

Напомним, глава Генштаба ВСУ рассказал, что при подготовке военнослужащих иногда используются элементы из фильмов-боевиков.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ продолжают в грубой форме нарушать минские договоренности.