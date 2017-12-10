Показ украинского фильма про Донбасс был сорван на «Артдокфесте»

Москва, 10 декабря. Группа активистов сорвала показ на кинофестивале «Артдокфест-2017», распылив в зале, где должен был проходить показ снятого украинским режиссером фильма о Донбассе, пахучую жидкость неизвестного происхождения. Президент фестиваля Виталий Манский принял решение провести эвакуацию из кинозала.

Претензии активистов вызвал фильм Беаты Бубенец «Полет пули», который, по их мнению «прославляет украинских карателей» в Донбассе. Заявления руководства фестиваля о том, что на показ фильма получено разрешение российских контролирующих органов, которые просмотрели его и не нашли элементов пропаганды, не подействовало на активистов, сообщает «Ридус». После словесной перепалки активисты каким-то образом смогли прорваться в зал и распылить там неизвестную жидкость.

Ранее сторонники народных республик Донбасса в социальных сетях возмущались планами организаторов «Артдокфеста» показать на фестивале два фильма, выражающих прокиевскую версию событий в Донбассе: «Война ради мира» Евгения Титаренко и «Полет пули» Беаты Бубенец.

Между тем, за последнее время на Украине активисты запрещенной в России националистической организации «Правый сектор»1 сорвали целый ряд показов фильмов, не устраивающих их по своему содержанию: так, был сорван показ фильма «Горящие сердца» про жертв массового убийства 2 мая 2014 года в Одессе и фильм об участии ЛГБТ-активистов в событиях Евромайдана.

1 Организация запрещена на территории РФ.