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Общество
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Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей
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    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    16:30  10 Декабря 2017
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    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    Сирия, 10 декабря. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, при взрыве на трассе в Идлибе пострадало несколько мирных жителей, «Ахрар аш-Шам» отправила подкрепление в район Курдских гор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: отправила подкрепление на север Латакии.

    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    Провинция Латакия

    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    Российские наблюдатели в комиссии по соблюдению перемирия на территории зон деэскалации в Сирии сообщают, что боевики радикальных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня в провинции Латакия. По данным Минобороны, перестрелки были зафиксированы на территории, подконтрольной исламистам «Джебхат ан-Нусры»1. Также нарушения перемирия со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в провинции Алеппо.  

    Военный источник в сети Telegram (@SRNN2011) сообщает, что бригады боевиков «Ахрар аш-Шам» отправились в район Курдских гор на севере региона.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    На севере провинции Хомс отмечаются перестрелки между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) столкновения противников зафиксированы в районе населенного пункта Айн Хусейн. В это же время местный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов повстанцев недалеко от поселения Аль-Амария.

    Бригады Национальных сил обороны (NDF) вышли из провинции Хомс для передислокации в район стратегического города Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    На юге провинции Идлиб зафиксированы новые столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». По данным Smart News Agency, в эпицентре противостояния находится деревня Умм Хазим.

    С воздуха объекты «Джебхат ан-Нусры» атакуют ВКС РФ и ВВС Сирии. Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что авиация союзников наносит удары по зонам дислокации террористов в окрестностях населенных пунктов Абу Дали, Аш-Шайтаб, Умм Хазим, Телль Мурек, Умм Турейкия.

    Местный источник пишет в сети Telegram (@NRVR11), что на трассе между поселениями Маарат ан-Нуаман и Марат аш-Шамша  сдетонировало взрывное устройство. В результате происшествия был поврежден автомобиль, несколько мирных жителей получили ранения.

    Провинция Хама

    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжают продвигаться на востоке провинции Хама, освобождая поселения на пути своего следования от террористов «Джебхат ан-Нусры». Об этом пишет информационное агентство RT Arabic.

    Одновременно с этим армия Башара Асада под прикрытием российской авиации выбила боевиков «Тахрир аш-Шам» из населенных пунктов Балил, Умм Хазим и Тель Хазим на севере региона. Перестрелки между солдатами правительственных сил и радикальными исламистами продолжаются в окрестностях поселений Хувейджа, Аль-Латамина, Балиль и Шакузия.

    Ирак

    Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

    Неизвестные боевики открыли огонь по патрульной полицейской машине, двигавшейся в районе населенного пункта Аль-Хусейния на границе провинций Дияла и Багдад. По данным информационного агентства Alsumaria News, в результате инцидента был убит полицейский.

    На территории провинции Салах эд-Дин началась операция по выявлению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства»1. Об этом сообщает, ссылаясь на командование иракской армии военный источник в Twitter (@DaeshCrimes). Ранее солдаты правительственных войск совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» зачистили от ИГИЛ1 район сирийско-иракской границы.  

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #латакия #идлиб #хомс #ахрар аш-шам #тахрир аш-шам
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