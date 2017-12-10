Сирия новости 10 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадало несколько мирных жителей

Сирия, 10 декабря. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, при взрыве на трассе в Идлибе пострадало несколько мирных жителей, «Ахрар аш-Шам» отправила подкрепление в район Курдских гор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: отправила подкрепление на север Латакии.

Провинция Латакия

Российские наблюдатели в комиссии по соблюдению перемирия на территории зон деэскалации в Сирии сообщают, что боевики радикальных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня в провинции Латакия. По данным Минобороны, перестрелки были зафиксированы на территории, подконтрольной исламистам «Джебхат ан-Нусры»1. Также нарушения перемирия со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в провинции Алеппо.

Военный источник в сети Telegram (@SRNN2011) сообщает, что бригады боевиков «Ахрар аш-Шам» отправились в район Курдских гор на севере региона.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс отмечаются перестрелки между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) столкновения противников зафиксированы в районе населенного пункта Айн Хусейн. В это же время местный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов повстанцев недалеко от поселения Аль-Амария.

Бригады Национальных сил обороны (NDF) вышли из провинции Хомс для передислокации в район стратегического города Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб зафиксированы новые столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». По данным Smart News Agency, в эпицентре противостояния находится деревня Умм Хазим.

С воздуха объекты «Джебхат ан-Нусры» атакуют ВКС РФ и ВВС Сирии. Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что авиация союзников наносит удары по зонам дислокации террористов в окрестностях населенных пунктов Абу Дали, Аш-Шайтаб, Умм Хазим, Телль Мурек, Умм Турейкия.

Местный источник пишет в сети Telegram (@NRVR11), что на трассе между поселениями Маарат ан-Нуаман и Марат аш-Шамша сдетонировало взрывное устройство. В результате происшествия был поврежден автомобиль, несколько мирных жителей получили ранения.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжают продвигаться на востоке провинции Хама, освобождая поселения на пути своего следования от террористов «Джебхат ан-Нусры». Об этом пишет информационное агентство RT Arabic.

Одновременно с этим армия Башара Асада под прикрытием российской авиации выбила боевиков «Тахрир аш-Шам» из населенных пунктов Балил, Умм Хазим и Тель Хазим на севере региона. Перестрелки между солдатами правительственных сил и радикальными исламистами продолжаются в окрестностях поселений Хувейджа, Аль-Латамина, Балиль и Шакузия.

Ирак

Неизвестные боевики открыли огонь по патрульной полицейской машине, двигавшейся в районе населенного пункта Аль-Хусейния на границе провинций Дияла и Багдад. По данным информационного агентства Alsumaria News, в результате инцидента был убит полицейский.

На территории провинции Салах эд-Дин началась операция по выявлению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства»1. Об этом сообщает, ссылаясь на командование иракской армии военный источник в Twitter (@DaeshCrimes). Ранее солдаты правительственных войск совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» зачистили от ИГИЛ1 район сирийско-иракской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)