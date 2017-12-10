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Christmas Charity Market откроется в лютеранской церкви в Петербурге
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    Christmas Charity Market откроется в лютеранской церкви в Петербурге

    14:35  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:35  10 Декабря 2017
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    Christmas Charity Market откроется в лютеранской церкви в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 декабря. 16-17 декабря на территории лютеранской церкви Анненкирхе в Петербурге откроет свои двери благотворительная ярмарка Christmas Charity Market. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

    Местные жители и гости города смогут не только приобрести уникальные подарки, праздничные угощения, дизайнерские игрушки, необычную керамику, но и принять участие в культурной программе.

    «Вас ждет насыщенная концертная программа в течение двух дней ярмарки: джаз, хоры, госпел, фолк, диско, фанк, эстрадная музыка», — указано в заявлении.

    Вход на Christmas Charity Market будет свободным.

    Напомним, ранее стало известно о том, что 12 декабря откроются экспозиции в новом петербургском мультимедийном музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история».

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург
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