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Делегация Дамаска вернулась на переговоры по Сирии в Женеве
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    Делегация Дамаска вернулась на переговоры по Сирии в Женеве

    14:21  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:28  10 Декабря 2017
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    Делегация Дамаска вернулась на переговоры по Сирии в Женеве

    Женева, 10 декабря. Делегация правительства Сирийской Арабской Республики вернулась на переговоры в швейцарской Женеве. 

    Делегация Дамаска во главе с постоянным представителем САР при ООН Башаром Джаафари прибыла в Швейцарию, чтобы продолжить участие в восьмом раунде переговоров по урегулированию в Сирии.

    Джаафари отказался отвечать на вопросы журналистов в воздушной гавани Женевы, передает «РИА Новости»

    Делегация Дамаска вернулась на переговоры по Сирии в Женеве

    Напомним, восьмой раунд на женевской площадке станет самым продолжительным по времени за всю историю переговоров по сирийскому урегулированию.

    Работа началась 28 ноября и планируется, что завершится 15 декабря.

    Экватор раунда прошел без участия правительственной делегации. Представители правительства Сирии назвали недопустимым требование оппозиции об отставке главы республики Башара Асада. 

     

     

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #женева
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