Делегация Дамаска вернулась на переговоры по Сирии в Женеве

Женева, 10 декабря. Делегация правительства Сирийской Арабской Республики вернулась на переговоры в швейцарской Женеве.

Делегация Дамаска во главе с постоянным представителем САР при ООН Башаром Джаафари прибыла в Швейцарию, чтобы продолжить участие в восьмом раунде переговоров по урегулированию в Сирии.

Джаафари отказался отвечать на вопросы журналистов в воздушной гавани Женевы, передает «РИА Новости».

Напомним, восьмой раунд на женевской площадке станет самым продолжительным по времени за всю историю переговоров по сирийскому урегулированию.

Работа началась 28 ноября и планируется, что завершится 15 декабря.

Экватор раунда прошел без участия правительственной делегации. Представители правительства Сирии назвали недопустимым требование оппозиции об отставке главы республики Башара Асада.