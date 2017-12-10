Росатом начал строительство АЭС «Аккую» в Турции

Мерсин, 10 декабря. На южном берегу Турции неподалеку от города Мерсин началось строительство атомной электростанции «Аккую», которая возводится Росатомом по контракту с правительством в Анкаре.

Как сообщает ТАСС, церемония начала строительства прошла в Мерсине. В ней, в том числе принимают участие гендиректор Росатома Алексей Лихачев и замминистра энергетики Турции Фатих Донмез.

На данный момент строительство на объекте идет в рамках ограниченного разрешения на сооружение строений станции. В дальнейшем, как сообщили в Минэнерго Турции, Росатому будет выдана полная лицензия на строительство АЭС «Аккую». Предполагается, что это произойдет в марте 2018 года.

Предполагается, что АЭС «Аккую» будет состоять из четырех блоков суммарной мощностью в 4800 МВт электроэнергии. Проект АЭС разработан российским «Атомэнергопроектом» с использованием современных атомных реакторов ВВЭР-1300.