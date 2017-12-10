Сирия сегодня: стала известна роль коалиции в борьбе с ИГ, четыре нарушения режима тишины в САР

Сирия, 10 декабря. В Минобороны РФ рассказали о роли возглавляемой США международной коалиции в борьбе с боевиками ИГ1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.). Российские военные зафиксировали четыре случая нарушения перемирия в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Роль коалиции в войне с терроризмом

В Министерстве обороны России рассказали о роли международной коалиции в борьбе с боевиками «Исламского государства1».

«За три года своего существования «коалиция» только недавно добилась первого «результата» в борьбе с ИГИЛ1 в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями», — отметили в военном ведомстве России.

При этом, по мнению российских офицеров и журналистов британского телеканала BBC, само же прозападное курдское военизированное формирование SDF позволило полевым командирам боевиков свободно скрыться из города и присоединиться к другим террористам у Дейр-зз-Зора.

«Поэтому если и существует какая-то позитивная роль «международной коалиции» в разгроме ИГ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города», — заявили Минобороны России.

Нарушение режима прекращения огня

За минувшие сутки российские представители центра по перемирию в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня. Сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. За сутки зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо — три, Латакия — одно. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб», — значится в документе.

По информации из бюллетеня, всего проведено гуманитарных акций — 1701, общий вес груза — 2341 тонна.

Россия ответила Франции на заявление про победу над ИГИЛ

Российские военные ответили на заявление главы МИД Франции о якобы «необоснованном присвоении РФ победы над ИГ». Так, офицеры отметили, что разгром радикальных исламистов — это заслуга, прежде всего, официального Дамаска и САА, тогда как международная коалиция была сосредоточена на противодействии им.

«По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГИЛ. […] При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны. Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре», — значится в заявлении российского ведомства.

1 Организация запрещена на территории РФ.