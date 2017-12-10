Мы хотим показать другой Донбасс: жители ДНР и ЛНР примут участие в мировом вокальном шоу

Донецк, 10 декабря. Российский фронтмен и руководитель гуманитарного батальона «Ангел» Алексей Смирнов объявил о кастинге в вокальное шоу «Voices of Donbass», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Конкурс в Донбассе станет первой ступенью на пути к реализации более грандиозного проекта «Voices planet», в ходе которого планируется задействовать таланты музыкантов со всего земного шара.

«Начало мирового шоу будет положено в Донбассе. Сегодня этот регион ассоциируется с войной, но мы хотим показать другой Донбасс, в котором много талантливых ребят, умеющих петь и добиваться успеха», — рассказывает Алексей Смирнов.

В «Voices of Donbass» может принять участие любой желающий как с сольной, так и с коллективной заявкой. Компетентное жюри будет оценивать и аматоров, и профессиональных музыкантов по одинаковым критериям. Отборочный этап организаторы конкурса решили упростить тем, что он будет проходить в онлайн-режиме. Для этого потенциальному конкурсанту нужно всего лишь отправить видео с песней.

«Каждое видео, в котором вы будете петь, будет оценено пятью членами жюри, среди которых есть звезды мирового класса. Именно их мнение и оценка зрителей повлияет на то, сможете ли вы попасть в финал», — объясняет Смирнов.

Напомним, что финалисты получат уникальную возможность развивать свой талант в Москве под руководством опытных фронтменов и продюсеров.

На сегодняшний день заявку на участие подали уже порядка ста конкурсантов из ЛНР и ДНР, среди которых амбициозные музыканты в возрасте от 14 до 40 лет из разных категорий населения — от школьников до действующих военнослужащих.