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Политика
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Мы хотим показать другой Донбасс: жители ДНР и ЛНР примут участие в мировом вокальном шоу
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    Мы хотим показать другой Донбасс: жители ДНР и ЛНР примут участие в мировом вокальном шоу

    14:30  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  10 Декабря 2017
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    Мы хотим показать другой Донбасс: жители ДНР и ЛНР примут участие в мировом вокальном шоу

    Донецк, 10 декабря. Российский фронтмен и руководитель гуманитарного батальона «Ангел» Алексей Смирнов объявил о кастинге в вокальное шоу «Voices of Donbass», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Конкурс в Донбассе станет первой ступенью на пути к реализации более грандиозного проекта «Voices planet», в ходе которого планируется задействовать таланты музыкантов со всего земного шара.

    «Начало мирового шоу будет положено в Донбассе. Сегодня этот регион ассоциируется с войной, но мы хотим показать другой Донбасс, в котором много талантливых ребят, умеющих петь и добиваться успеха», — рассказывает Алексей Смирнов.

    В «Voices of Donbass» может принять участие любой желающий как с сольной, так и с коллективной заявкой. Компетентное жюри будет оценивать и аматоров, и профессиональных музыкантов по одинаковым критериям. Отборочный этап организаторы конкурса решили упростить тем, что он будет проходить в онлайн-режиме. Для этого потенциальному конкурсанту нужно всего лишь отправить видео с песней.

    «Каждое видео, в котором вы будете петь, будет оценено пятью членами жюри, среди которых есть звезды мирового класса. Именно их мнение и оценка зрителей повлияет на то, сможете ли вы попасть в финал», — объясняет Смирнов.

    Напомним, что финалисты получат уникальную возможность развивать свой талант в Москве под руководством опытных фронтменов и продюсеров.

    На сегодняшний день заявку на участие подали уже порядка ста конкурсантов из ЛНР и ДНР, среди которых амбициозные музыканты в возрасте от 14 до 40 лет из разных категорий населения — от школьников до действующих военнослужащих.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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