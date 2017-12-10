«Дайте денег»: Клинцевич объяснил прогнозы Пентагона о большой войне с Россией

Москва, 10 ноября. Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал сообщения Пентагона о внешней «угрозе» и потенциальной опасности от России и Китая.

По его мнению, Штатам нужно просто больше денег на вооружение: «Понятно, что Пентагон проглотит любую сумму – проглотит и не подавится». При этом Клинцевич отметил, что каждая тысяча долларов, потраченная США на вооружение, усиливает напряженность в мире, «которая сегодня уже зашкаливает».

Напомним, с заявлением о том, что ВС США могут проиграть потенциальную войну с Китаем или Россией, ранее выступили эксперты американского центра Rand. По данным проведенного ими исследования, Штаты якобы отстают от процесса модернизации своих главных противников, не могут в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии.

В ответ Клинцевич заявил, в целом работу Rand трудно назвать исследованием, поскольку эти утверждения о России и Китае как двух главных врагах безопасности США уже «набили оскомину», кочуют из «доклада в доклад» и «уже всем приелись».

«Иными словами, дайте денег – и чем больше, тем лучше. Запрос для внутреннего потребителя», — отметил он.

При этом политик напомнил, что расходы Америки на вооружение и так самые большие в мире и превышают расходы РФ примерно в десять раз.