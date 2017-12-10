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Политика
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Политика
«Дайте денег»: Клинцевич объяснил прогнозы Пентагона о большой войне с Россией
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    «Дайте денег»: Клинцевич объяснил прогнозы Пентагона о большой войне с Россией

    14:56  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  10 Декабря 2017
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    «Дайте денег»: Клинцевич объяснил прогнозы Пентагона о большой войне с Россией

    Москва, 10 ноября. Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал сообщения Пентагона о внешней «угрозе» и потенциальной опасности от России и Китая.

    По его мнению, Штатам нужно просто больше денег на вооружение: «Понятно, что Пентагон проглотит любую сумму – проглотит и не подавится». При этом Клинцевич отметил, что каждая тысяча долларов, потраченная США на вооружение, усиливает напряженность в мире, «которая сегодня уже зашкаливает».

    Напомним, с заявлением о том, что ВС США могут проиграть потенциальную войну с Китаем или Россией, ранее выступили эксперты американского центра Rand. По данным проведенного ими исследования, Штаты якобы отстают от процесса модернизации своих главных противников, не могут в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии.

    В ответ Клинцевич заявил, в целом работу Rand трудно назвать исследованием, поскольку эти утверждения о России и Китае как двух главных врагах безопасности США уже «набили оскомину», кочуют из «доклада в доклад» и «уже всем приелись».

     «Иными словами, дайте денег – и чем больше, тем лучше. Запрос для внутреннего потребителя», — отметил он.

    При этом политик напомнил, что расходы Америки на вооружение и так самые большие в мире и превышают расходы РФ примерно в десять раз.

    «В то же время авторы доклада не утруждают себя мыслью, что каждая дополнительная тысяча долларов, потраченная США на вооружение, усиливает напряженность в мире, которая сегодня уже зашкаливает»,  — подчеркнул Клинцевич.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #китай #пентагон #клинцевич #угроза
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