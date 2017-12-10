Мише свободу: в Киеве сторонники Саакашвили собираются на марш за закон об импичменте

Киев, 10 декабря. Сторонники бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье днем собираются в центре столицы Украины на марш за принятие закона об импичменте.

Участники митинга собираются в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

По словам представителя партии Саакашвили «Движение новых сил», марш будет направляться к площади Независимости, где и запланированы акции.

Участники марша выкрикивают «Мише свободу!».

Напомним, грузинский политик на прошлой неделе был задержан сотрудниками украинской полиции. Сторонники Саакашвили смогли отбить его у стражей порядка, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента украинского президента.

В прошедшую пятницу, 10 декабря, полиция смогла задержать Саакашвили, которого затем доставили в следственный изолятор. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) собирается просить о его домашнем аресте.