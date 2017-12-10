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Политика
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Украина
Мише свободу: в Киеве сторонники Саакашвили собираются на марш за закон об импичменте
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    Мише свободу: в Киеве сторонники Саакашвили собираются на марш за закон об импичменте

    14:02  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  10 Декабря 2017
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    Мише свободу: в Киеве сторонники Саакашвили собираются на марш за закон об импичменте

    Киев, 10 декабря. Сторонники бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье днем собираются в центре столицы Украины на марш за принятие закона об импичменте.

    Участники митинга собираются в парке имени Тараса Шевченко в Киеве. 

    По словам представителя партии Саакашвили «Движение новых сил», марш будет направляться к площади Независимости, где и запланированы акции. 

    Участники марша выкрикивают «Мише свободу!». 

    Напомним, грузинский политик на прошлой неделе был задержан сотрудниками украинской полиции. Сторонники Саакашвили смогли отбить его у стражей порядка, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента украинского президента. 

    Мише свободу: в Киеве сторонники Саакашвили собираются на марш за закон об импичменте

    В прошедшую пятницу, 10 декабря, полиция смогла задержать Саакашвили, которого затем доставили в следственный изолятор. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) собирается просить о его домашнем аресте.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #саакашвили #импичмент #митинг #марш #гпу
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