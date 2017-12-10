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Уничтожение Ракки назвали в Минобороны РФ единственным «результатом» коалиции в Сирии
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    Уничтожение Ракки назвали в Минобороны РФ единственным «результатом» коалиции в Сирии

    13:52  10 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  10 Декабря 2017
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    Уничтожение Ракки назвали в Минобороны РФ единственным «результатом» коалиции в Сирии

    Москва, 10 декабря. Западная коалиция во главе с США за три года военных действий против террористов в Сирии лишь недавно достигла первого «результата», заявили в Минобороны РФ. Российские военные отреагировали на заявления французского руководства о том, что Россия «присвоила» победу над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России) в Сирии.

    В Минобороны напомнили обстоятельства единственного «успеха» коалиции — освобождения Ракки от сил ИГ1 — которое было достигнуто ценой огромных потерь и жертв.

    Уничтожение Ракки назвали в Минобороны РФ единственным «результатом» коалиции в Сирии

    «За три года «коалиция» во главе с США лишь недавно добилась первого «результата» в борьбе с ИГ в САР — уничтожив Ракку и мирных жителей, — заявили в Минобороны. — Роль международной коалиции в разгроме ИГ лишь в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками, как Ракку, другие города Сирии».

    Напомним, длительная осада Ракки при проамериканскими курдскими силами при поддержке США ознаменовалась огромными жертвами среди мирного населения, втоптанного в землю американскими бомбами, и масштабными разрушениями в городе, которые затронули, в том числе, исторические здания. Международные организации и правозащитники неоднократно указывали на гибель мирного населения в результате бомбардировок, однако в Пентагоне не считали эти факты поводом для изменения стратегии.

    Уничтожение Ракки назвали в Минобороны РФ единственным «результатом» коалиции в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #минобороны рф #ракка
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