Москва, 10 декабря. Западная коалиция во главе с США за три года военных действий против террористов в Сирии лишь недавно достигла первого «результата», заявили в Минобороны РФ. Российские военные отреагировали на заявления французского руководства о том, что Россия «присвоила» победу над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России) в Сирии.

В Минобороны напомнили обстоятельства единственного «успеха» коалиции — освобождения Ракки от сил ИГ1 — которое было достигнуто ценой огромных потерь и жертв.

«За три года «коалиция» во главе с США лишь недавно добилась первого «результата» в борьбе с ИГ в САР — уничтожив Ракку и мирных жителей, — заявили в Минобороны. — Роль международной коалиции в разгроме ИГ лишь в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками, как Ракку, другие города Сирии».

Напомним, длительная осада Ракки при проамериканскими курдскими силами при поддержке США ознаменовалась огромными жертвами среди мирного населения, втоптанного в землю американскими бомбами, и масштабными разрушениями в городе, которые затронули, в том числе, исторические здания. Международные организации и правозащитники неоднократно указывали на гибель мирного населения в результате бомбардировок, однако в Пентагоне не считали эти факты поводом для изменения стратегии.

1 Организация запрещена на территории РФ.