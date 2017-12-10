«Не расстраивайся, дружище»: Клинцевич забраковал план Туки «раздробить» Россию

Наша задача — стремиться раздробить Россию на части, заявил порталу «Главред» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич жестко ответил на призыв Туки, отметив, что ни ему, ни кураторам Киева из США не удастся развалить Россию. А вот в том, что они уже в ближайшее время развалят Украину на несколько частей, у сенатора «сомнений нет».

Украинский чиновник подчеркнул, что не верит в концепцию о «братских народах, братской любви и прочих соплях». Он добавил, что отношения Российской Федерации и Украины должны быть основаны на прагматизме.

«Но политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — пояснил Тука.

«Нужно понимать, что не сам Тука будет этим (дроблением России на части — прим. ред.) заниматься, и даже не Украина. Это всего лишь трансляция мыслей, которые заложены в головы украинских политиков кураторами из США. Именно эта страна осуществляет внешнее управление Киевом. Уничтожение России — давняя мечта вашингтонских элит, которые намерены завладеть ее ресурсами и умами граждан. Американцы надеются, что ослабив наше государство, они смогут управлять им», — поясняет сенатор.

При этом член Совета Федерации вспомнил недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что именно Соединенные Штаты победили в двух мировых войнах и победили коммунизм, развалив Советский Союз.

«Такое циничное, не соответствующее действительности заявление раскрывает все тайные планы Вашингтона. Весь американский инструментарий сейчас направлен на формирование протестных движений в России, и в Кремле давно знают, откуда тянется эта «антироссийская рука», — продолжает Клинцевич.

По мнению собеседника ФАН, украинский политик выступает с агрессивными заявлениями даже не понимая, что Украина сама находится на грани исчезновения. Однако ее от полного краха удерживает, как ни странно, внешнее управление со стороны США.

«Хотелось бы ответить Туке: не расстраивайся, дружище, Россию ты не расчленишь и не развалишь. И ни тебе, ни твоим хозяевам это не под силу. А то, что вы Украину в ближайшее время развалите на несколько частей, у меня сомнений нет», — заключил сенатор.

Напомним, Георгий Тука не в первый раз выступает с провокационными высказываниями в адрес Москвы. Так, в июле он назвал Российскую Федерацию «страшным» и «коварным» врагом. Он призвал власти наращивать войска на границе с РФ.