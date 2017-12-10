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Политика
Метит в президенты: в Госдуме объяснили призыв Туки «раздробить Россию на части»
Украина
«Не расстраивайся, дружище»: Клинцевич забраковал план Туки «раздробить» Россию
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    «Не расстраивайся, дружище»: Клинцевич забраковал план Туки «раздробить» Россию

    15:01  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:01  10 Декабря 2017
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    Сенатор Франц Клинцевич

    Наша задача — стремиться раздробить Россию на части, заявил порталу «Главред» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич жестко ответил на призыв Туки, отметив, что ни ему, ни кураторам Киева из США не удастся развалить Россию. А вот в том, что они уже в ближайшее время развалят Украину на несколько частей, у сенатора «сомнений нет». 

    Украинский чиновник подчеркнул, что не верит в концепцию о «братских народах, братской любви и прочих соплях». Он  добавил, что отношения Российской Федерации и Украины должны быть основаны на прагматизме.

    «Но политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — пояснил Тука.

     Георгий Тука

    «Нужно понимать, что не сам Тука будет этим (дроблением России на части — прим. ред.) заниматься, и даже не Украина. Это всего лишь трансляция мыслей, которые заложены в головы украинских политиков кураторами из США. Именно эта страна осуществляет внешнее управление Киевом. Уничтожение России — давняя мечта вашингтонских элит, которые намерены завладеть ее ресурсами и умами граждан. Американцы надеются, что ослабив наше государство, они смогут управлять им», — поясняет сенатор.

    При этом член Совета Федерации вспомнил недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что именно Соединенные Штаты победили в двух мировых войнах и победили коммунизм, развалив Советский Союз.

    Капитолий

    «Такое циничное, не соответствующее действительности заявление раскрывает все тайные планы Вашингтона. Весь американский инструментарий сейчас направлен на формирование протестных движений в России, и в Кремле давно знают, откуда тянется эта «антироссийская рука», — продолжает Клинцевич.

    По мнению собеседника ФАН, украинский политик выступает с агрессивными заявлениями даже не понимая, что Украина сама находится на грани исчезновения. Однако ее от полного краха удерживает, как ни странно, внешнее управление со стороны США.

    Кремль

    «Хотелось бы ответить Туке: не расстраивайся, дружище, Россию ты не расчленишь и не развалишь. И ни тебе, ни твоим хозяевам это не под силу. А то, что вы Украину в ближайшее время развалите на несколько частей, у меня сомнений нет», — заключил сенатор.

    Напомним, Георгий Тука не в первый раз выступает с провокационными высказываниями в адрес Москвы. Так, в июле он назвал Российскую Федерацию «страшным» и «коварным» врагом. Он призвал власти наращивать войска на границе с РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
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