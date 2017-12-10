В Минобороны РФ напомнили Парижу, чьей заслугой является разгром террористов в Сирии 

Москва, 10 декабря. Поражение боевиков «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) в Сирии прежде всего является заслугой правительства страны, армии и сирийского народа, заявили в Минобороны РФ, комментируя высказывания главы МИД Франции. Заявления о том, что Россия «присвоила» победу над террористами в Сирии, в Минобороны сочли «по меньшей мере странными».

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «находит странным» что Россия «присвоила себе победу над ИГ»1 — основную работу, по его мнению, выполнили силы коалиции.

«В том, что ИГИЛ1 сегодня разгромлен в Сирии — заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных войск», — указано в официальном комментарии Минобороны, распространенном в воскресенье.

В российском военном ведомстве напомнили Ле Дриану, что именно Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ смогла выбить террористов ИГ из многих сотен городов и населенных пунктов «и вернула под контроль легитимного правительства практически всю территорию страны».

«Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре», — указали в Минобороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.