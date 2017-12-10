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Новости Сирии
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Политика
Американский таксист рассказал журналисту c Украины о «главной угрозе для США»
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    Американский таксист рассказал журналисту c Украины о «главной угрозе для США»

    13:14  10 Декабря 2017  /обновлено: 13:15  10 Декабря 2017
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    Американский таксист рассказал журналисту c Украины о «главной угрозе для США»

    Филадельфия, 10 декабря. Украинский журналист Роман Бочкала в путешествии по Соединенным Штатам выяснил у местных, что они считают главной угрозой для своей страны.

    В своем Facebook журналист рассказал о поездке в Филадельфию с таксистом по имени Алекс. Обсуждая новый Всемирный торговый центр, построенный вместо башен-близнецов, на которые была совершена атака 11 сентября 2001 года, водитель заявил, что американцы не боятся повторения ситуации. Он добавил, что «сейчас гораздо больше опасений вызывает Северная Корея, нежели исламский терроризм».

    «То есть, уточнил я, КНДР — главная угроза США на данный момент? В ответ: нет, главная угроза – Россия», — передает свой разговор с таксистом Бочкала.

    Ранее сообщалось, что в США представлен доклад одного из ведущих аналитических центров страны RAND, в котором заявляется, что позиции американских военных в Евразии очень слабы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #кндр
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