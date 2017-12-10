Дед Мороз открыл резиденцию своего «младшего брата» в «Артек»

Симферополь, 10 декабря. Резиденция «младшего брата» российского Деда Мороза открылась в Крыму в детском лагере «Артек». Торжественную церемонию провел главный новогодний волшебник. Он зажег елку и наделил своего помощника силами волшебства. В Крым Дед Мороз в рамках предновогоднего тура прибыл по строящемуся мосту через Керченский пролив.

В пресс-службе «Артека» рассказали, что в лагере он вместе с двумя тысячами детей зажег елку, поздравил ребят с наступающими новогодними праздниками и объявил о том, что он открыл резиденцию своего помощника – артековского Деда Мороза — и наделил его силами волшебства.

Осмотрев владения своего «младшего брата», Дед Мороз прогулялся по детского центру вместе с воспитанниками лагеря «Морской», попробовал артековское мороженое. Кроме того, дети угостили его имбирным печеньем, которое юные артековские кулинары приготовили, чтобы украсить елку и угостить друзей.