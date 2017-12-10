Путину важен российский спорт — глава комиссии МОК

Лозанна, 10 декабря. Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид выступил с предложением проводить Олимпийские игры без национальных флагов.

Напомним, комиссия Шмида проводила проверку относительно причастности правительства Российской Федерации к допинговой системе, которая, по мнению западных СМИ, имела место быть в стране.

Шмид признался, что каких-либо фактов и доказательств того, что допинговая система поддерживалась государством, обнаружено не было.

«Путин готов воспользоваться той возможностью, которую предоставил МОК, и не просто так — для него российский спорт важен. Он может построить здоровый спорт. Для этого нужны чистые спортсмены», — отметил глава комиссии МОК.

Кроме того, Шмидт полагает, что, возможно, стоит изучить возможность проведения Олимпиад вовсе без флагов, сообщает издание Watson.ch.

Ранее президент России рассказал, что переживает за российских атлетов, отстраненных от зимних Игр-2018.

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