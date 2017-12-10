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Украина
Глава Генштаба ВСУ рассказал, как украинские военные обучаются по фильмам
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    Глава Генштаба ВСУ рассказал, как украинские военные обучаются по фильмам

    13:37  10 Декабря 2017  /обновлено: 13:37  10 Декабря 2017
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    Глава Генштаба ВСУ рассказал, как украинские военные обучаются по фильмам

    Киев, 10 декабря. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что при подготовке украинских военнослужащих периодически используются моменты из кинофильмов-боевиков. Об этом он сообщил в ходе премьеры украинской ленты «Киборги». 

    Глава Генштаба ВСУ рассказал, как украинские военные обучаются по фильмам

    Как отметил Муженко, он просматривает военные фильмы, но по причине отсутствия свободного времени не может ходить в кинотеатры.

    «Когда смотришь любой фильм на военную тематику, то больше всего обращаешь внимание на профессиональные моменты. Иногда некоторые моменты мы берем для практики обучения своих войск», — признался Муженко.

    Глава Генштаба ВСУ рассказал, как украинские военные обучаются по фильмам

    Напомним, фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» вышел на экраны Украины в минувший четверг, 7 декабря.

    Украинские любители кино и просто пользователи социальных сетей прокомментировали выход киноленты. Некоторые удивились тому, что «на Украине есть кинематограф». 

    Автор: Дана Балан
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    #всу #украина #кино #военные #муженко #киборги
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