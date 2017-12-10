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Ученые выяснили, что компьютерные игры способны продлевать жизнь мозга
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    Ученые выяснили, что компьютерные игры способны продлевать жизнь мозга

    13:19  10 Декабря 2017  /обновлено: 13:19  10 Декабря 2017
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    Ученые выяснили, что компьютерные игры способны продлевать жизнь мозга

    Монреаль, 10 декабря. Современные компьютерные игры способны существенно улучшить здоровье пожилых людей и даже вернуть некоторым из них утраченные цели в жизни, утверждают нейропсихологи из канадского Монреальского университета. Наблюдения показали, что практически в любом возрасте компьютерные игры способны повысить активность мозга и благодаря этому существенно продлить жизнь пожилых людей.

    Исследование проводилось на группах пожилых людей в возрасте от 50 до 73 лет — контрольной группе бабушек и дедушек предложили играть в Super Mario 64. Как оказалось, компьютерные игры, которые большинство людей старшего поколения считают бессмысленной тратой времени, вызывает увеличение количества серого вещества в гиппокампе и мозжечке пожилых людей — таким образом, у стариков не только улучшались моторные функции, но и речь. Фактически захватывающая компьютерная игра оказалась способом обратить вспять атрофию серого вещества мозга, пишет Inverse.

    Ученые выяснили, что компьютерные игры способны продлевать жизнь мозга

    Исследователи назвали три основных выгоды от компьютерных игр: благодаря им старики выходят из состояния «ничегонеделания», им приходится напрягать мозг; кроме того, игры структурируют свободное время и дают занятие на старости лет; и в-третьих, игры онлайн способны помочь пожилым людям социализироваться и завязывать новые знакомства, что очень важно для пожилых людей, часто остающихся одинокими.

    Автор: Валентин Меликов
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