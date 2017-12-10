Ученые выяснили, что компьютерные игры способны продлевать жизнь мозга

Монреаль, 10 декабря. Современные компьютерные игры способны существенно улучшить здоровье пожилых людей и даже вернуть некоторым из них утраченные цели в жизни, утверждают нейропсихологи из канадского Монреальского университета. Наблюдения показали, что практически в любом возрасте компьютерные игры способны повысить активность мозга и благодаря этому существенно продлить жизнь пожилых людей.

Исследование проводилось на группах пожилых людей в возрасте от 50 до 73 лет — контрольной группе бабушек и дедушек предложили играть в Super Mario 64. Как оказалось, компьютерные игры, которые большинство людей старшего поколения считают бессмысленной тратой времени, вызывает увеличение количества серого вещества в гиппокампе и мозжечке пожилых людей — таким образом, у стариков не только улучшались моторные функции, но и речь. Фактически захватывающая компьютерная игра оказалась способом обратить вспять атрофию серого вещества мозга, пишет Inverse.

Исследователи назвали три основных выгоды от компьютерных игр: благодаря им старики выходят из состояния «ничегонеделания», им приходится напрягать мозг; кроме того, игры структурируют свободное время и дают занятие на старости лет; и в-третьих, игры онлайн способны помочь пожилым людям социализироваться и завязывать новые знакомства, что очень важно для пожилых людей, часто остающихся одинокими.