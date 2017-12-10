Победу над ИГ отмечают в Ираке закрытым военным парадом

Багдад, 10 декабря. Армия Ирака проводит военный парад в честь окончательной победы над террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена на территории РФ). Парад, приказ о проведении которого отдал премьер-министр Хайдер аль-Абади, проходит на территории «зеленой зоны» — укрепленного правительственного района в сердце Багдада.

О победе над ИГ1 аль-Абади объявил в субботу, спустя всего два дня после того, как аналогичное заявление о победе над ИГ в Сирии было сделано Минобороны РФ. Как сообщил премьер-министр, иракские силы уничтожили террористов ИГ в последних «карманах» на границе с Сирией и в настоящее время все силы ИГ на территории Ирака разгромлены, уничтожены или вытеснены в соседние страны.

Военный парад в честь победы над ИГ освещается только иракскими государственными СМИ, при этом прямой трансляции парада не будет. Как сообщает Reuters, очевидцы сообщили, что в ходе репетиции парада в субботу несколько звеньев вертолетов ВВС Ирака пролетели над Багдадом, украшенные государственными флагами.

1 Организация запрещена на территории РФ.