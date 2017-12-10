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Убить двух зайцев: эксперт объяснил, зачем США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД
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    Убить двух зайцев: эксперт объяснил, зачем США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД

    19:14  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  10 Декабря 2017
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    США намерено хотят выйти из ДРСМД

    Обвинения Вашингтона в адрес Москвы о несоблюдении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) носят голословный характер. Об этом сообщается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

    Обвиняя Россию в нарушении договора, американцы хотят убить двух зайцев: самостоятельно выйти из ДРСМД и одновременно ввести дополнительные санкции против России, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

    Ранее сотрудники издания Politico сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил новый пакет антироссйиских санкций из-за якобы нарушения Москвой положений договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом, по уже давно сложившейся традиции, американская сторона не предоставила никаких реальных доказательств своих обвинений.

    «Иначе говоря, обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует», — говорится в сообщении.

    ОТРК "Искандер"

    По мнению профессора академии военных наук Вадима Козюлина, США вводят санкции в отношении России из-за ОТРК «Искандер», который может угрожать американским установкам ПРО, размещенным в Восточной Европе.

    «Для всех уже давно очевидно, что наши «Искандеры» мешают Соединенным Штатам Америки. Ведь даже в том исполнении, которое официально заявлено (дальность действия до 500 километров), они вызывают беспокойство Штатов. Но они сами должны понимать, что это наша реакция на усиление блока НАТО у российских границ. Я могу предположить, что в Вашингтоне намеренно ищут предлог для того, чтобы обвинять Россию в нарушении РСМД, поскольку они сами нарушают этот договор. Они разворачивают систему ПРО в Европе, которая может потенциально использоваться для запуска как раз ракет средней и малой дальности. Проблема ведь в том, что противоракета от атакующей ракеты отличается незначительно, и в пусковую установку можно за очень короткое время установить атакующую крылатую ракету с ядерным боевым блоком», — поясняет ситуацию старший научный сотрудник Центра политических исследований.

    Более того, собеседник ФАН уверен, что американские ударные беспилотные системы также подпадают под действие ДРСМД, что не очень удобно для Вашингтона.

    Пуск ракеты ОТРК "Искандер"

    «В введении этих санкций можно усмотреть признаки того, что американцы хотят убить двух зайцев: самостоятельно выйти из ДРСМД и одновременно ввести дополнительные санкции против России. Пытаются сделать красиво, под вымышленными предлогами усиливают давление и сами прекращают действие положений договора», — заключил эксперт.

    Такого же мнения придерживаются сотрудники российского внешнеполитического ведомства, у которых возникают вопросы к тому, как Вашингтон соблюдает свои обязанности. Например, на американской базе в Румынии базируются ракетные установки, способные запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные «Томагавки», что противоречит договору.

    «Искандер» — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения площадных и малоразмерных целей в глубине оперативного расположения войск противника. Создавался в условиях действующего Договора по ракетам малой и средней дальности 1987 года, а также отказа от использования ядерного оружия при военных действиях противостоящими сторонами.

    Автор: Сергей Гагарин
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