Мать и двое детей заживо сгорели при пожаре под Тверью

Тверь, 10 декабря. Женщина и двое детей погибли в результате пожара в населенном пункте Федоровское Сонковского района Тверской области в воскресенье. Об этом сегодня сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила 10 декабря примерно в 07.00 (по московскому времени). На место отправились экстренные службы.

Сотрудникам пожарной службы понадобилось свыше двух часов для нейтрализации возгорания. При разборе завалов пожарные нашли тело 39-летней женщины и ее двух детей, старшему из которых было семь лет.

По данному факту начата доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребенок и четверо взрослых погибли при пожаре в дачном доме в Иркутской области.