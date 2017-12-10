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Политика
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Происшествия
Мать и двое детей заживо сгорели при пожаре под Тверью
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    Мать и двое детей заживо сгорели при пожаре под Тверью

    12:35  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  10 Декабря 2017
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    Мать и двое детей заживо сгорели при пожаре под Тверью

    Тверь, 10 декабря. Женщина и двое детей погибли в результате пожара в населенном пункте Федоровское Сонковского района Тверской области в воскресенье. Об этом сегодня сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону. 

    По данным ведомства, информация о возгорании поступила 10 декабря примерно в 07.00 (по московскому времени). На место отправились экстренные службы.

    Сотрудникам пожарной службы понадобилось свыше двух часов для нейтрализации возгорания. При разборе завалов пожарные нашли тело 39-летней женщины и ее двух детей, старшему из которых было семь лет. 

    Мать и двое детей заживо сгорели при пожаре под Тверью

    По данному факту начата доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. 

    Ранее сообщалось, что ребенок и четверо взрослых погибли при пожаре в дачном доме в Иркутской области. 

    Автор: Дана Балан
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    #пожар #тверь #ск рф
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