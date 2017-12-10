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Политика
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Украина
Раздробить Россию на части: Тука назвал главную задачу «независимой Украины»
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    Раздробить Россию на части: Тука назвал главную задачу «независимой Украины»

    12:42  10 Декабря 2017  /обновлено: 13:09  10 Декабря 2017
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    Раздробить Россию на части: Тука назвал главную задачу «независимой Украины»

    Киев, 10 декабря. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал Киев «раздробить Россию на части». 

    Сделать это, по его мнению, необходимо, потому что «политически в перспективе» Россия будет оставаться врагом независимой Украины. Кроме того, Тука признался, что не понимает тезисов о «братских народах» и «братской любви» и назвал их «соплями».

    «Политически в перспективе» Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — заявил он в ходе дискуссии на сайте Главред. При этом он поделился и своими соображениями о том, как Киев должен строить отношения с РФ. В первую очередь, о его мнению, эти отношения должны быть «прагматичными».

    В октябре Тука делал заявления об условиях возвращения Крыма под контроль Киева. По его словам, это возможно в случае «уничтожения России как государства в существующем режиме». «Другого пути я сегодня не вижу», — подчеркнул он тогда.

    Глава Крыма Сергей Аксенов также высказывался на тему упразднения Украины как государства. По его словам, это произойдет, если в стране доведут до логического завершения процесс декоммунизации.

    «Главное наследие советского периода — это сама Украина в границах 1991 года. Крым — подарок Хрущева, Донбасс — подарок Ленина, западные области — Сталина. Не говоря уже о «подарках» русских царей. Так что логическим завершением декоммунизации по идее должно стать упразднение Украины как государства», — отметил Аксенов  в интервью порталу «Новый день».

    Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году. Такое решение приняли жители полуострова по итогам референдума.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #тука
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