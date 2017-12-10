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Политика
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Политика
МИД РФ: Россия твердо привержена обязательствам в области прав человека
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    МИД РФ: Россия твердо привержена обязательствам в области прав человека

    12:28  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:28  10 Декабря 2017
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    МИД РФ: Россия твердо привержена обязательствам в области прав человека

    Москва, 10 декабря. Россия привержена своим обязательствам в области прав человека и основным свободам без какой-либо дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

    Ежегодно 10 декабря во всем мире отмечается «День прав человека». Именно в этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

    «Россия твердо привержена своим обязательствам в области прав человека и последовательно отстаивает такие основополагающие ценности, как свобода, справедливость, жизнь, благосостояние и достоинство человека, продолжает проводить политику дальнейшего укрепления демократии», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что Россия предпринимает серьезные шаги для привлечения граждан, политических партий и других общественных институтов в формировании государственной политики, что позволяет совершенствовать правовую и судебную системы с целью искоренения коррупции и обеспечения верховенства права.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #оон #мид рф #права человека
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