МИД РФ: Россия твердо привержена обязательствам в области прав человека

Москва, 10 декабря. Россия привержена своим обязательствам в области прав человека и основным свободам без какой-либо дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Ежегодно 10 декабря во всем мире отмечается «День прав человека». Именно в этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

«Россия твердо привержена своим обязательствам в области прав человека и последовательно отстаивает такие основополагающие ценности, как свобода, справедливость, жизнь, благосостояние и достоинство человека, продолжает проводить политику дальнейшего укрепления демократии», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Россия предпринимает серьезные шаги для привлечения граждан, политических партий и других общественных институтов в формировании государственной политики, что позволяет совершенствовать правовую и судебную системы с целью искоренения коррупции и обеспечения верховенства права.