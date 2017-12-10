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Политика
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Политика
Пушков рассказал о «главном достижении» президентства Порошенко
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    Пушков рассказал о «главном достижении» президентства Порошенко

    13:40  10 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  10 Декабря 2017
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    Пушков рассказал о «главном достижении» президентства Порошенко

    Москва, 10 декабря. Глава Временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал о главном достижении украинского президента Петра Порошенко. По словам политика, лидер Украины превратил государство в самую бедную страну Европы. Так, по его мнению, украинцы «платят за Майдан».

    Свое утверждение Пушков аргументировал ссылкой на последние статистические данные исследования аналитического центра Texty.org.ua, согласно которым, ВВП Украины снизился в два раза, а уровень средней зарплаты в стране упал в два с половиной раза. Согласно антирейтингу беднейших стран Европы, средняя зарплата на Украине составляет 190 евро.

    По мнению экспертов, причиной этому послужило падение гривны.

    «Главное достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, средняя зарплата в 2.5 раза. Люди платят за Майдан»,  — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter. 

    В ответ подписчики Пушкова с сарказмом заметили, что «кое-кто на Украине зато стал в два с половиной раза богаче».

    «Я не намекаю на президента Украины», — добавил автор комментария.

    По мнению другого участника обсуждения, украинцам придется «ещё долго платить, ещё будут расплачиваться за поддержку гражданской войны».

    Еще один блогер высказал мнение, что превращение Украины в самую бедную страну Европы можно записать в достижения США: «Украинцам на американской горке кататься придется до головокружения и потери сознания». «Украина на дне», — заметил еще один комментатор.

    Пушков рассказал о «главном достижении» президентства Порошенко

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #пушков #европа #бедная страна #антирейтинг
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