Пушков рассказал о «главном достижении» президентства Порошенко

Москва, 10 декабря. Глава Временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал о главном достижении украинского президента Петра Порошенко. По словам политика, лидер Украины превратил государство в самую бедную страну Европы. Так, по его мнению, украинцы «платят за Майдан».

Свое утверждение Пушков аргументировал ссылкой на последние статистические данные исследования аналитического центра Texty.org.ua, согласно которым, ВВП Украины снизился в два раза, а уровень средней зарплаты в стране упал в два с половиной раза. Согласно антирейтингу беднейших стран Европы, средняя зарплата на Украине составляет 190 евро.

По мнению экспертов, причиной этому послужило падение гривны.

«Главное достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, средняя зарплата в 2.5 раза. Люди платят за Майдан», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Гл.достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, ср.зарплата в 2.5 раза. Люди платят за Майдан — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 10, 2017

В ответ подписчики Пушкова с сарказмом заметили, что «кое-кто на Украине зато стал в два с половиной раза богаче».

«Я не намекаю на президента Украины», — добавил автор комментария.

Кто то стал бедней в 2,5 раза а кто то ровно во столько раз богаче . Я не намекаю на президента Украины . — Борис Сорокин (@BorSorokin) December 10, 2017

По мнению другого участника обсуждения, украинцам придется «ещё долго платить, ещё будут расплачиваться за поддержку гражданской войны».

Еще один блогер высказал мнение, что превращение Украины в самую бедную страну Европы можно записать в достижения США: «Украинцам на американской горке кататься придется до головокружения и потери сознания». «Украина на дне», — заметил еще один комментатор.