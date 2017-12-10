Пять омских журналистов аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина

Омск, 10 декабря. Пять омских корреспондентов аккредитованы на большую пресс-конференцию главы российского государства Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря в Москве.

Отмечается, что на сайте Кремля размещен список журналистов, аккредитованных на большую пресс-конференцию Владимира Путина.

Встреча с Путиным состоится в Центре международной торговли и начнется в полдень.

По данным пресс-службы Кремля, свои вопросы президенту Российской Федерации смогут задать представители ГУ «ВДВ-Медиа», «Омской правды», издания «Заря», «Нашей газеты», а также издания «Наша искра».

Напомним, в текущем году аккредитацию получили 1640 журналистов, а это в три раза больше, чем на первую конференцию, которая прошла 16 лет назад.

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