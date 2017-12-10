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Новости Сирии
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Политика
Пять омских журналистов аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина
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    Пять омских журналистов аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина

    12:17  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:17  10 Декабря 2017
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    Пять омских журналистов аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина

    Омск, 10 декабря. Пять омских корреспондентов аккредитованы на большую пресс-конференцию главы российского государства Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря в Москве. 

    Отмечается, что на сайте Кремля размещен список журналистов, аккредитованных на большую пресс-конференцию Владимира Путина.

    Встреча с Путиным состоится в Центре международной торговли и начнется в полдень.

    Пять омских журналистов аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина

    По данным пресс-службы Кремля, свои вопросы президенту Российской Федерации смогут задать представители ГУ «ВДВ-Медиа», «Омской правды», издания «Заря», «Нашей газеты», а также издания «Наша искра».

    Напомним, в текущем году аккредитацию получили 1640 журналистов, а это в три раза больше, чем на первую конференцию, которая прошла 16 лет назад. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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