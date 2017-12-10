Ребенок и четверо взрослых сгорели в дачном доме под Иркутском

Иркутск, 10 декабря. Жизни пяти человек унес пожар в дачном доме под Иркутском. Среди погибших четверо взрослых и ребенок.

Трагедия произошла в садоводстве Архиееревка-3 в Усольском районе Иркутской области. В региональном ГУ МЧС уточнили, что останки пятерых погибиших были найдены в ходе разбора обрушившихся конструкций дома. При проверке выяснилось, что все жертвы пожара проживали в Ангарске.

По словам соседей, к хозяевам дома приехали в гости взрослые дети с ребенком. Пожар вспыхнул ночью, сообщение в МЧС поступило окол пяти утра, когда на место прибыли пожарные расчеты, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено пламенем, произошло обрушение конструкций.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, причиной пожара могла стать перегрузка электросети из-занарушения правил эксплуатации обогревателей.

Минувшей ночью в Иркутской области мороз достиг минус 30 градусов.

