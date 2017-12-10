Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Американский таксист рассказал журналисту c Украины о «главной угрозе для США»
Происшествия
Ребенок и четверо взрослых сгорели в дачном доме под Иркутском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ребенок и четверо взрослых сгорели в дачном доме под Иркутском

    12:13  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:13  10 Декабря 2017
    50

    Ребенок и четверо взрослых сгорели в дачном доме под Иркутском

    Иркутск, 10 декабря. Жизни пяти человек унес пожар в дачном доме под Иркутском. Среди погибших четверо взрослых и ребенок.

    Трагедия произошла в садоводстве Архиееревка-3 в Усольском районе Иркутской области. В региональном ГУ МЧС уточнили, что  останки пятерых погибиших были найдены  в ходе разбора обрушившихся конструкций дома. При проверке выяснилось, что все жертвы пожара проживали в Ангарске.

    По словам соседей, к хозяевам дома приехали в гости взрослые дети с ребенком. Пожар вспыхнул ночью, сообщение в МЧС поступило окол пяти утра, когда на место прибыли пожарные расчеты, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено пламенем, произошло обрушение конструкций.

    Сейчас на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, причиной пожара могла стать перегрузка электросети из-занарушения правил эксплуатации обогревателей.

    Минувшей ночью в Иркутской области мороз достиг минус 30 градусов.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #иркутск #чп #смерть
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть