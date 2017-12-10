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Политика
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Украина
Около 20 сторонников задержанного Саакашвили пришли к СИЗО в Киеве
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    Около 20 сторонников задержанного Саакашвили пришли к СИЗО в Киеве

    12:24  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  10 Декабря 2017
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    Около 20 сторонников задержанного Саакашвили пришли к СИЗО в Киеве

    Киев, 10 декабря. Около 20 единомышленников задержанного экс-президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили пришли к зданию следственного изолятора (СИЗО) в украинской столице, обстановка на месте спокойная.

    По данным телеканала NewsOne, порядка двух десятков соратников Саакашвили пришли к зданию СИЗО.

    «Здесь собралось несколько десятков человек, не больше двух десятков людей на самом деле. Конфликтов между правоохранителями и сторонниками Саакашвили пока нет», — передает телеканал. 

    Напомним, сотрудники украинской полиции в минувший вторник задержали Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их нелегальной деятельности.

    Около 20 сторонников задержанного Саакашвили пришли к СИЗО в Киеве

    Но единомышленники и соратники экс-лидера Грузии отбили его у сотрудников правоохранительных органов, а затем отправились в центр Киева требовать импичмента президента Петра Порошенко.

    В минувшую среду, 6 декабря, полицейские пришли в палаточный городок к Саакашвили, где произошли столкновения с соратниками опального грузинского политика.

    Задержать экс-губернатора Одесской области удалось лишь в пятницу, 8 декабря.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #саакашвили #верховная рада
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