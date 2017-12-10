Азаров: Донбассу не по пути с такой Украиной

Киев, 10 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что истинные враги Украины — это «оголтелые» националисты, и выразил уверенность, что Донбасс никто не поставит на колени.

В своем посте на Facebook Азаров написал, что раскрученный в последние 4 года «безумный маховик национализма» работает против национальных интересов Украины, а настоящими врагами страны являются именно «оголтелые националисты». Бывший премьер также выразил сожаление, что во время его нахождения при власти, они «не очень давали отпор национализму».

«Тем не менее, я уверен, что Донбасс никто не поставит на колени. Если нацистские тенденции будут преобладать в Украине и дальше, то Донбассу не по пути с такой Украиной», — заявил Азаров.

Политик добавил, что интеграция будет возможна только при выполнении всех обязательств со стороны Украины, то есть предоставление Донбассу автономии, гарантий прав и свобод.

Как сообщалось ранее, Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны».