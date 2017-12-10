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Политика
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Украина
Азаров: Донбассу не по пути с такой Украиной
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    Азаров: Донбассу не по пути с такой Украиной

    12:23  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  10 Декабря 2017
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    Азаров: Донбассу не по пути с такой Украиной

    Киев, 10 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что истинные враги Украины — это «оголтелые» националисты, и выразил уверенность, что Донбасс никто не поставит на колени.

    В своем посте на Facebook Азаров написал, что раскрученный в последние 4 года «безумный маховик национализма» работает против национальных интересов Украины, а настоящими врагами страны являются именно «оголтелые националисты». Бывший премьер также выразил сожаление, что во время его нахождения при власти, они «не очень давали отпор национализму».

    «Тем не менее, я уверен, что Донбасс никто не поставит на колени. Если нацистские тенденции будут преобладать в Украине и дальше, то Донбассу не по пути с такой Украиной», — заявил Азаров.

    Политик добавил, что интеграция будет возможна только при выполнении всех обязательств со стороны Украины, то есть предоставление Донбассу автономии, гарантий прав и свобод.

    Как сообщалось ранее, Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны». 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #азаров
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