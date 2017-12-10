Сирия новости 10 декабря 12.30: ВКС РФ уничтожили цех по переработке нефти «Ан-Нусры» в Алеппо, в Даръа нейтрализовано двое боевиков ССА

Сирия, 10 декабря. ВКС РФ уничтожили цех по переработке нефти «Ан-Нусры» в Алеппо, в Даръа нейтрализовано двое боевиков ССА, несколько десятков террористов «Тахрир аш-Шам» присоединились к ИГ1 в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ выбили террористов «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений Хамы.

«Исламское государство»1: пополнило ряды боевиками «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме, потеряла цех по переработке нефти в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двух боевиков в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута зафиксированы перестрелки между исламистскими группировками и Сирийской арабской армией (САА). По информации одного из местных источников в социальной сети Twitter (@nidalalommal), правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Дума.

Также в населенных пунктах региона продолжаются протесты мирных жителей против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает информационное агентство Rudaw.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Алеппо. Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация бомбит позиции радикальных исламистов в районе горы Аль-Хос. Атаке со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана, передает Telegram-канал (@SRNN2011).

Военный источник в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq) пишет, что в результате одного из боевых вылетов ВКС РФ вблизи деревни Тель Дамана был уничтожен кустарный цех по переработке нефти, организованный боевиками «Тахрир аш-Шам».

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа вновь зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. По данным военного Twitter-канала (@DaraaMartyrsOF), в результате перестрелок между САА и Сирийской свободной армией (ССА) в районе Аль-Маншия был нейтрализован один боевик «свободной армии».

Также источник в Twitter (@DaraaMartyrsOF) передает, что на трассе между поселениями Басра аль-Харири и Мелиха аль-Аташ при взрыве мины был уничтожен командир ССА. Напомним, на западе региона продолжаются ожесточенные бои между «свободной армией» и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству».

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Местное информационное агентство передает на своей странице в Facebook (@24dotae), что российская авиация наносит удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях стратегического населенного пункта Абу Дали.

Ранее сообщалось, что боевики одной из радикальных группировок, действующих на территории провинции Идлиб, организовали взрыв недалеко от военного аэродрома Абу Духур. В результате детонации СВУ погиб один мирный житель региона.

Провинция Хама

Местный Twitter-канал (@sryhaber) передает, ссылаясь на источник в рядах Сирийской свободной армии (ССА), что несколько десятков боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» присоединились к отрядам «Исламского государства» на севере провинции Хама.

Ранее сообщалось, что в этой части региона отмечались ожесточенные боестолкновения между террористами «Джебхат ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА). Перестрелки были зафиксированы в районах поселений Хувейджа, Аль-Латамина, Балиль и Шакузия. При поддержке ВКС РФ армия САР выбила боевиков из деревень Балил, Умм Хазим и Тель Хазим.

Ирак

Подконтрольный террористам «Исламского государства» Twitter-канал (@edsh092a4eaab41) пишет, что боевики ИГ уничтожили несколько единиц техники отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» на границе с Сирией. Официального подтверждения данной информации не поступало. Ранее радикальные исламисты потеряли последние позиции на территории Ирака. Солдаты иракской армии совместно с ополченцами «Хашд аш-Шааби» зачистили от ИГИЛ1 территории у границы с Сирией.

Информационное агентство Alsumaria News сообщает, что правительственные войска Ирака начали крупную операцию против спящих ячеек «Исламского государства» на территории провинции Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)