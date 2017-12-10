Азаров про статью WT: Киевский режим без коррупции существовать не может

Москва, 10 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «очередным зомбированным посланием» статью политического обозревателя The Washington Times Тодда Вуда о масштабной коррупции на Украине. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что статью журналиста было «скучно и неинтересно читать», потому что про это (про коррупцию — Прим.ред.) давно всем известно, а также никаких последствий для президента Украины Петра Порошенко иметь не будет.

Украинский политик подчеркнул, что «о таком масштабе коррупции, как сегодня на Украине, в СССР никто даже теоретически не мог представить». В связи с этим говорить о так называемом наследии «коррумпированной советской системы» — это значит «нагло и беспардонно врать».

Кроме того, Азаров напомнил обозревателю о том, что в США с коррупцией дела обстоят куда хуже.

«Кто бы говорил о коррумпированности, но только не американский журналист, где коррупция давно узаконена под названием лоббизм и прочно вошла в систему государства», — указал экс-премьер Украины.

Также Азаров добавил, что сегодня Киев «без коррупции существовать не может».