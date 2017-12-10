Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе
Украина
Азаров про статью WT: Киевский режим без коррупции существовать не может
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Азаров про статью WT: Киевский режим без коррупции существовать не может

    12:02  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:03  10 Декабря 2017
    43

    Азаров про статью WT: Киевский режим без коррупции существовать не может

    Москва, 10 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «очередным зомбированным посланием» статью политического обозревателя The Washington Times Тодда Вуда о масштабной коррупции на Украине. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook. 

    Азаров отметил, что статью журналиста было «скучно и неинтересно читать», потому что про это (про коррупцию — Прим.ред.) давно всем известно, а также никаких последствий для президента Украины Петра Порошенко иметь не будет.

    Азаров про статью WT: Киевский режим без коррупции существовать не может

    Украинский политик подчеркнул, что «о таком масштабе коррупции, как сегодня на Украине, в СССР никто даже теоретически не мог представить». В связи с этим говорить о так называемом наследии «коррумпированной советской системы» — это значит «нагло и беспардонно врать».

    Кроме того, Азаров напомнил обозревателю о том, что в США с коррупцией дела обстоят куда хуже.

    «Кто бы говорил о коррумпированности, но только не американский журналист, где коррупция давно узаконена под названием лоббизм и прочно вошла в систему государства», — указал экс-премьер Украины. 

    Также Азаров добавил, что сегодня Киев «без коррупции существовать не может». 

    Азаров про статью WT: Киевский режим без коррупции существовать не может

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #киев #украина #коррупция #азаров #wt
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть