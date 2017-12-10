Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе
Новороссия
ВСУ 11 раз за сутки нарушили режим перемирия — ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВСУ 11 раз за сутки нарушили режим перемирия — ЛНР

    11:36  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:37  10 Декабря 2017
    48

    ВСУ 11 раз за сутки нарушили режим перемирия — ЛНР

    Луганск, 10 декабря. Украинская армия за прошедшие сутки 11 раз обстреляла позиции народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Как рассказали в оборонном ведомстве республики агентству «Луганскинформцентр», боеприпасы были выпущены по районам Первомайска, поселков Славяносербск и Калиново, сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Крымское, Желобок и Красный Лиман. Применялись минометы, вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    Напомним, вчера ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #обстрел #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть