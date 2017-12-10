Луганск, 10 декабря. Украинская армия за прошедшие сутки 11 раз обстреляла позиции народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как рассказали в оборонном ведомстве республики агентству «Луганскинформцентр», боеприпасы были выпущены по районам Первомайска, поселков Славяносербск и Калиново, сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Крымское, Желобок и Красный Лиман. Применялись минометы, вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, вчера ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки.