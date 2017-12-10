Донецк, 10 декабря. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около полутора тысяч боеприпасов.

Как рассказал Донецкому агентству новостей руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, общее количество примененных боеприпасов — 1472 единицы. По его словам, наиболее интенсивному обстрелу по-прежнему подвергаются населенные пункты на донецком направлении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов.