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Происшествия
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ВСУ выпустили по территории ДНР почти 1,5 тыс. снарядов за сутки — ДНР
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    ВСУ выпустили по территории ДНР почти 1,5 тыс. снарядов за сутки — ДНР

    11:31  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  10 Декабря 2017
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    ВСУ выпустили по территории ДНР почти 1,5 тыс. снарядов за сутки — ДНР

    Донецк, 10 декабря. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около полутора тысяч боеприпасов. 

    Как рассказал Донецкому агентству новостей руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, общее количество примененных боеприпасов — 1472 единицы. По его словам, наиболее интенсивному обстрелу по-прежнему подвергаются населенные пункты на донецком направлении.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрел
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