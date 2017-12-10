ВСУ продолжают в грубой форме нарушать минские договоренности

Донецк, 10 декабря. СМИ сообщают об обстрелах украинскими войсками жилых домов поселка Гольмовский на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщает издание «Русская весна», в воскресенье с 8 утра ВСУ ведут огонь по мирным жителям. Обстрел осуществляется с направления подконтрольного ВСУ населенного пункта Металлист (Травневое). В результате обстрела повреждены здания на улицах Больничная и Загородняя.

ДНР открыли ответный огонь и успешно подавили огневые точки ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов.

Напомним, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Россия не даст ввести «оккупационный режим» в Донбассе.