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Происшествия
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ВСУ продолжают в грубой форме нарушать минские договоренности
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    ВСУ продолжают в грубой форме нарушать минские договоренности

    11:22  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:22  10 Декабря 2017
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    ВСУ продолжают в грубой форме нарушать минские договоренности

    Донецк, 10 декабря. СМИ сообщают об обстрелах украинскими войсками жилых домов поселка Гольмовский на территории Донецкой Народной Республики.

    Как сообщает издание «Русская весна», в воскресенье с 8 утра ВСУ ведут огонь по мирным жителям. Обстрел осуществляется с направления подконтрольного ВСУ населенного пункта Металлист (Травневое). В результате обстрела повреждены здания на улицах Больничная и Загородняя.

    ДНР открыли ответный огонь и успешно подавили огневые точки ВСУ.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов. 

    Напомним, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Россия не даст ввести «оккупационный режим» в Донбассе.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрел
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