Дешевый пиар для «Раптора»: эксперт объяснил опасные маневры F-22 перед Су-25 в Сирии

Американский истребитель F-22 мешал паре российских штурмовиков Су-25 выполнять задачу по уничтожению террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в России — прим. ред.) близ сирийского города Меядин. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Если смотреть объективно, пилот США пытался заработать дешевый пиар для «Раптора», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой», — рассказал Конашенков.

При этом, по словам российского офицера, «Раптор» резко прекратил опасные маневры и «удалился в воздушное пространство Ирака» сразу после появления в зоне российского многоцелевого истребителя Су-35.

«Понятное дело, тяжелые штурмовики Су-25 истребителю F-22 не соперники и ответить им нечем, если у них на пилонах не стоят ракеты класса «воздух-воздух». А если бы стояли, я еще не знаю, помогли бы американцу его тепловые ловушки. Но этот инцидент квалифицируется как хулиганство и откровенная провокация. Если смотреть объективно, пилот США пытался заработать дешевый пиар для «Раптора». Он пытался показать, что F-22 круче наших самолетов. Он бы еще около биплана так полетал», — дал оценку ситуации военный аналитик.

Собеседник ФАН не удивлен, что бравада американского летчика закончилась сразу после появления на горизонте российского истребителя поколения 4++. Алексей Леонков уверен в том, что у F-22 не было шансов противостоять Су-35.

«Наши самолеты изначально создаются для завоевания превосходства в воздухе. Другими словами, для серьезной борьбы в воздухе, для жесткого воздушного боя. Су-35 — это маневрирующие самолеты с множеством различных комплексов: РЭБ, комплексы обнаружения самолетов противника на большой дистанции, большой спектр высокоточного современного вооружения. А F-22 — это самолет, который подкрадывается, наносит удар из засады и сразу ретируется. К тому же он проигрывает Су-35 по тяговооруженности, поэтому сближение с нашим истребителем ни к чему хорошему бы не привело», — поясняет эксперт.

Не стоит забывать и о том, что между военными ведомствами США и России еще в 2015 году был подписан «Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении полетов авиации в ходе операций в Сирии».

«Существует командная линия, по которой прошла информация о том, что наши самолеты будут работать в этот день в конкретной зоне. То есть американец знал, где мы будем действовать, и сознательно пошел на провокацию. Это грубейшее нарушение подписанного в 2015 году «Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении полетов авиации в ходе операций в Сирии». Понятное дело, что по линии связи, с нашей стороны американцам было высказано очень много слов. И я думаю, что все они были русские и не совсем литературные», — заключил Леонков.

В российском военном ведомстве также выразили обеспокоенность по поводу заявлений Пентагона о том, что в САР существует часть воздушного пространства, принадлежащая США.

«В отличие от ВКС России, авиация возглавляемой США «международной коалиции» действует в Сирии незаконно. Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого «своего» неба у США здесь не было и быть не может», — подчеркнул Конашенков.

Российский офицер напомнил командованию армии США о необходимости «фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.