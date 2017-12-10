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Глава МККК призвал гуманно решать проблемы воевавших за ИГ в Сирии и Ираке граждан
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    Глава МККК призвал гуманно решать проблемы воевавших за ИГ в Сирии и Ираке граждан

    11:35  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:38  10 Декабря 2017
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    Глава МККК призвал гуманно решать проблемы воевавших за ИГ в Сирии и Ираке гражданах

    Женева, 10 декабря. Попытка решить проблемы, связанные с возвращением людей, которые воевали в рядах экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), и их родственников, не должна заставлять сталкивающие с этим страны, «вставать на спорный путь дегуманизации». Об этом заявил глава Международного комитета Красного креста (МККК) Петер Маурер. 

    По его словам, четырехлетняя девочка, которая осталась без родителей, брата и сестры в результате артиллерийского обстрела в Ираке, в настоящее время живет в детском доме без какой-то связи с родственниками.

    МККК сумел найти ее бабушку, с которой ребенок связался по Skype.  

    Глава МККК призвал гуманно решать проблемы воевавших за ИГ в Сирии и Ираке гражданах

    Маурер отметил, что у девочки есть секрет, и если он станет достоянием общественности, то девочка может в течение всей жизни «страдать из-за ненависти и дискриминации, поскольку ее отец воевал в рядах ИГ»1, передает RT

    Глава организации отметил, что на сегодняшний день многие государства должны решать сложный вопрос, что делать с их гражданами, которые воевали, например, в Сирии и Ираке.

    «Как быть, что с ними делать? Сейчас, когда в государствах обсуждается эта проблема, я призываю политических лидеров не ступать на скользкую дорогу дегуманизации, которая может оказаться дорогой в пропасть», — заявил Маурер.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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