Глава МККК призвал гуманно решать проблемы воевавших за ИГ в Сирии и Ираке граждан

Женева, 10 декабря. Попытка решить проблемы, связанные с возвращением людей, которые воевали в рядах экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), и их родственников, не должна заставлять сталкивающие с этим страны, «вставать на спорный путь дегуманизации». Об этом заявил глава Международного комитета Красного креста (МККК) Петер Маурер.

По его словам, четырехлетняя девочка, которая осталась без родителей, брата и сестры в результате артиллерийского обстрела в Ираке, в настоящее время живет в детском доме без какой-то связи с родственниками.

МККК сумел найти ее бабушку, с которой ребенок связался по Skype.

Маурер отметил, что у девочки есть секрет, и если он станет достоянием общественности, то девочка может в течение всей жизни «страдать из-за ненависти и дискриминации, поскольку ее отец воевал в рядах ИГ»1, передает RT.

Глава организации отметил, что на сегодняшний день многие государства должны решать сложный вопрос, что делать с их гражданами, которые воевали, например, в Сирии и Ираке.

«Как быть, что с ними делать? Сейчас, когда в государствах обсуждается эта проблема, я призываю политических лидеров не ступать на скользкую дорогу дегуманизации, которая может оказаться дорогой в пропасть», — заявил Маурер.

1 Организация запрещена на территории РФ.