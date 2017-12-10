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Ученые предсказали гибель жизни на Земле из-за вторжения вирусов из космоса
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    Ученые предсказали гибель жизни на Земле из-за вторжения вирусов из космоса

    11:11  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:11  10 Декабря 2017
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    Ученые предсказали гибель жизни на Земле из-за вторжения вирусов из космоса

    Нью-Дели, 10 декабря. Уже в ближайшее время по Земле распространится смертельно опасный вирус, который может привести к уничтожению всего живого на планете, утверждают индийские ученые. По мнению специалистов, смертельный вирус из космоса прибудет на планету совсем скоро — уже 23 декабря, и эта дата станет началом апокалипсиса.

    Носителем катастрофической для человечества чумы является космический объект, который в настоящее время приближается к Земле, утверждают ученые. Преодолев огромные расстояния в замороженном виде, вирус появится на планете и начнет распространяться от человека к человеку, утверждает «Политэксперт».

    Ученые предсказали гибель жизни на Земле из-за вторжения вирусов из космоса

    Между тем, информационные агентства на данный момент умалчивают, о каком именно приближающемся к Земле небесном теле идет речь и каким образом ученым из Индии удалось заранее предсказать существование на нем смертельно опасного вируса. 

    Автор: Валентин Меликов
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