Ученые предсказали гибель жизни на Земле из-за вторжения вирусов из космоса

Нью-Дели, 10 декабря. Уже в ближайшее время по Земле распространится смертельно опасный вирус, который может привести к уничтожению всего живого на планете, утверждают индийские ученые. По мнению специалистов, смертельный вирус из космоса прибудет на планету совсем скоро — уже 23 декабря, и эта дата станет началом апокалипсиса.

Носителем катастрофической для человечества чумы является космический объект, который в настоящее время приближается к Земле, утверждают ученые. Преодолев огромные расстояния в замороженном виде, вирус появится на планете и начнет распространяться от человека к человеку, утверждает «Политэксперт».

Между тем, информационные агентства на данный момент умалчивают, о каком именно приближающемся к Земле небесном теле идет речь и каким образом ученым из Индии удалось заранее предсказать существование на нем смертельно опасного вируса.