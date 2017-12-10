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Происшествия
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Общество
Кемеровчан напугал громкий гул, похожий на звуки взрыва
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    Кемеровчан напугал громкий гул, похожий на звуки взрыва

    10:42  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  10 Декабря 2017
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    Кемеровчан напугал громкий гул, похожий на звуки взрыва

    Кемерово, 10 декабря. Громкий гул, который продолжался в течение нескольких минут, напугал жителей Кемерова.

    По информации «Газеты Кемерова» со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях, в субботу, 9 декабря, в вечернее время суток в Центральном и Ленинском районах, а также Южном и ФПК был слышен громкий гул, похожий на звуки взрыва. Горожане предположили, что произошла авария на одном из городских предприятий.

    Данная информация не подтвердилась. Причиной громкого гула стала проверка аварийных клапанов паропроводов ГРЭС. В Единой диспетчерской службе Кемерова подчеркнули, напугавшие горожан гулы возникли при выпуске пара. Также в ведомстве отметили, что технологические работы прошли  в штатном режиме.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кемерово
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