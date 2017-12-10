«И это якобы супер-армия?»: поляки высмеяли конвой США, увязший в грязи под Любином

Варшава, 10 декабря. Американский военный конвой попали в конфуз в Польше. Военная техника увязла в грязи на дороге вблизи Любина. Попытка вытащить транспортные средства превратилась в настоящую комедию: буксир, который должен был исправить ситуацию, перевернулся.

Видео «спасения» американцев появилась на You Tube. В многочисленных комментариях поляки констатировали, что с «таким союзником их дела плохи». «И это якобы супер-армия?», — поразился один из пользователей. А еще один комментатор из Словении высказал мнение, что Польше следует избавиться от этой армии «лунатиков». «Лучше бы вам избавиться от этой ЛГБТ-трансгендерной армии лунатиков. Привет из Словении)», — написал блогер (в августе президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам вступать в ряды ВС США и поручил министру внутренней безопасности Штатов вернуться к действовавшей до июня 2016 года политике относительно трансгендеров в американской армии. Однако в Пентагоне заявили, что «все останется на своих местах». По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, военнослужащие, открыто признавшие свою трансгендерность, продолжат служить в вооруженных силах страны, — прим. ФАН).

Кроме того, поляков заинтересовал вопрос, каким образом военные США собираются отражать то самое «вторжение русских», о котором не устает заявлять министр обороны Польши Антони Мачаревич, если они не в состоянии справиться с даже канавами.

На кадрах записи можно видеть, что один из грузовиков США съехал в канаву, чуть позже в грязи завяз и второй автомобиль. Американские военные тщетно пытались вызволить свои грузовики из грязевого плена, но все попытки не увенчались успехом. Так, когда им удалось с помощью буксира достать один из грузовиков, они попытались достать второй, но буксир перевернулся.

После этого им пришлось обращаться за помощью к сотрудникам местной службы спасения.

«Польские дороги нанесли очередной удар американской армии, — с иронией заметил политолог Станислав Стремидловский в комментарии изданию «Вести Калининград». «Сим победиши, Polska!», — добавил он.