Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе
Общество
Стало известно, где чаще всего болеют шизофренией в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, где чаще всего болеют шизофренией в России

    10:56  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:56  10 Декабря 2017
    366

    Стало известно, где чаще всего болеют шизофренией в России

    Москва, 10 декабря. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского выяснили, в каких регионах РФ чаще всего фиксируют случаи заболеваемости шизофренией.

    Оказалось, что самый высокий уровень зафиксирован в Центральном федеральном округе. По данным организации за минувший год, в ЦФО на 100 тысяч населения приходится 370,9 больных шизофренией.  Вторую строчку занял Уральский федеральный округ с показателем 343,2 больных, за ним следует  Сибирский федеральный округ (343,1 больной).Самый маленький показатель у Северного Кавказа (288) и Южного ФО (292,2).

    По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева, медики затрудняются предположить, с чем связана разница в уровне заболеваемости этим недугом в разных регионах: «Это до сих пор загадка». 

    По мнению специалиста, многое зависит от качества жизни населения. Однако, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, следует проанализировать качество оказания психиатрической помощи в регионах, пояснил Казаковцев в комментарии RT. Эксперт напомнил, что в 40% случаев причины заболеваемости генетические и наследственные, 60% случаев связаны с различными внешними обстоятельствами (обстановка в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями).

    При этом в центре отметили, что в целом в период с 2012 по 2016 годы число больных шизофренией по России снизилось на 1,1% (с 493,7 до 488,5 тыс. человек), однако показатели общей заболеваемости шизофренией выше, чем у депрессии. По мнению медиков, причина этого заключается в более тяжёлых психических состояниях, из-за которых такие больные чаще попадают в поле зрения психиатров.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #медики #шизофрения
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть