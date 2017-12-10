Стало известно, где чаще всего болеют шизофренией в России

Москва, 10 декабря. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского выяснили, в каких регионах РФ чаще всего фиксируют случаи заболеваемости шизофренией.

Оказалось, что самый высокий уровень зафиксирован в Центральном федеральном округе. По данным организации за минувший год, в ЦФО на 100 тысяч населения приходится 370,9 больных шизофренией. Вторую строчку занял Уральский федеральный округ с показателем 343,2 больных, за ним следует Сибирский федеральный округ (343,1 больной).Самый маленький показатель у Северного Кавказа (288) и Южного ФО (292,2).

По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева, медики затрудняются предположить, с чем связана разница в уровне заболеваемости этим недугом в разных регионах: «Это до сих пор загадка».

По мнению специалиста, многое зависит от качества жизни населения. Однако, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, следует проанализировать качество оказания психиатрической помощи в регионах, пояснил Казаковцев в комментарии RT. Эксперт напомнил, что в 40% случаев причины заболеваемости генетические и наследственные, 60% случаев связаны с различными внешними обстоятельствами (обстановка в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями).

При этом в центре отметили, что в целом в период с 2012 по 2016 годы число больных шизофренией по России снизилось на 1,1% (с 493,7 до 488,5 тыс. человек), однако показатели общей заболеваемости шизофренией выше, чем у депрессии. По мнению медиков, причина этого заключается в более тяжёлых психических состояниях, из-за которых такие больные чаще попадают в поле зрения психиатров.