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Duster оказался самой популярной моделью Renault в России
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    Duster оказался самой популярной моделью Renault в России

    10:43  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  10 Декабря 2017
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    Duster оказался самой популярной моделью Renault в России

    Москва, 10 декабря. По данным компании Renault, продажи автомобилей этой марки в России достаточно быстро растут — в ноябре продажи выросли сразу на 15 процентов. При этом наиболее популярной маркой у французской компании оказался кроссовер Renault Duster.

    По последним данным, в течение ноября в России было продано 13 375 автомобилей марки Renault. На основе данных статистики компания с гордостью заявила о росте продаж на 18 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

    Duster оказался самой популярной моделью Renault в России

    Треть проданных машин — 4322 штуки — составили кроссоверы Renault Duster, сообщает «Инфореактор». Эта модель полюбилась российским покупателям благодаря более чем бюджетной цене, хорошим ходовым качествам и общей надежности, а также простоте конструкции, упрощающей обслуживание и ремонт.

    В целом по России Renault Duster занял пятое место среди наиболее востребованных у покупателей автомобилей.

    Автор: Валентин Меликов
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