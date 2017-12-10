Duster оказался самой популярной моделью Renault в России

Москва, 10 декабря. По данным компании Renault, продажи автомобилей этой марки в России достаточно быстро растут — в ноябре продажи выросли сразу на 15 процентов. При этом наиболее популярной маркой у французской компании оказался кроссовер Renault Duster.

По последним данным, в течение ноября в России было продано 13 375 автомобилей марки Renault. На основе данных статистики компания с гордостью заявила о росте продаж на 18 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Треть проданных машин — 4322 штуки — составили кроссоверы Renault Duster, сообщает «Инфореактор». Эта модель полюбилась российским покупателям благодаря более чем бюджетной цене, хорошим ходовым качествам и общей надежности, а также простоте конструкции, упрощающей обслуживание и ремонт.

В целом по России Renault Duster занял пятое место среди наиболее востребованных у покупателей автомобилей.