Сирия сегодня: Пентагон вновь приписал США победу над ИГИЛ, военные САР вскрыли склад террористов в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 10 декабря. США в который раз отрицают вклад ВКС РФ в борьбу с ИГИЛ1. Военнослужащие РФ доставили мирным жителям САР пять тонн гуманитарной помощи. Найден склад террористов в Дейр-эз-Зоре. Последние новости ближневосточной страны — в материалах Федерального агентства новостей.

Вашингтон вновь ворует победу

Представители военного ведомства США отрицают обвинения Москвы в том, что их ударная авиация мешает уничтожать боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1».

Кроме того, командование американской армии вновь приписало Соединенным Штатам Америки победу над радикальными исламистами.

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ. Такие заявления являются неверными», — сообщает издание РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

Накануне в Минобороны России заявили, что находясь в сирийском воздушном пространстве американский многоцелевой истребитель F-22 мешал российским штурмовикам Су-25 выполнять задачу по уничтожению опорного пункта террористов близ города Меядин.

Склады террористов

Зачищая от террористов западный берег Евфрата (провинция Дейр-эз-Зор), правительственные силы Сирии обнаружили брошенный склад вооружения ИГ1. Там в очередной раз было обнаружено огромное количество огнестрельного оружия производства США и НАТО.

Как сообщает информагентство SANA, на расположенном между Меядином и Абу-Кемалем складе сирийские военные нашли крупнокалиберные пулеметы, ПТРК, самодельные взрывные устройства и мины. Кроме того, там же находились остовы танков, боевых машин пехоты и даже поврежденная 155-мм пушка производства одной из стран НАТО. Всю эту технику боевики собирались починить и пустить вход, однако не успели из-за успешных действий ВКС РФ и армии САР.

Помимо вооружения, на складе было найдено самое современное вспомогательное военное оборудование — системы связи, очки и прицельные приспособления для ведения ночного боя.

Военные РФ доставили пять тонн гуманитарки

Представители российского военного ведомства передали жителям САР более пяти тонн гуманитарной помощи. Об этом заявил глава российского Центра примирения враждующих сторон Сергей Кураленко.

«Проведены три гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Жителям населенных пунктов Сербес, Ханассер и Хатла переданы медикаменты и продовольствие общим весом 5 тонн 100 килограмм», — подчеркнул офицер.

Так, в Сербес российские военные доставили 1,3 тонны медикаментов и продуктов. В населенный пункт Ханассер также были переданы лекарства и продовольствие общим весом 1,9 тонны. Жители Хатла (провинция Дейр-эз-Зор — прим. ред.) получили гумпомощь весом в 1,9 тонны. Кроме того стало известно, что за минувшие сутки в свои дома вернулись 57 сирийских беженцев, из них 29 человек в провинции Алеппо — 29 человек, и 28 человек в Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.