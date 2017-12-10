Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

Дамаск, 10 декабря. Российские наблюдатели в комиссии по соблюдению перемирия на территории зон деэскалации в Сирии сообщили о четырех случаях нарушения перемирия. Как указано в информационном бюллетене Минобороны РФ, три случая перестрелок были зафиксированы в зоне деэскалации в провинции Алеппо и еще один случай — в провинции Латакия.

«Зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо — три, Латакия — один. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб», — сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Как заявили в Минобороны, случаи нарушения перемирия были зафиксированы в районах, где действуют боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1».

Ранее, напомним, в Минобороны РФ заявили, что в результате совместной операции Сирийской арабской армии и ВКС РФ удалось полностью разгромить силы террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.