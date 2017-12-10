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Новости Сирии
Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии
Новости Сирии
Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    10:18  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:24  10 Декабря 2017
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    Дамаск, 10 декабря. Российские наблюдатели в комиссии по соблюдению перемирия на территории зон деэскалации в Сирии сообщили о четырех случаях нарушения перемирия. Как указано в информационном бюллетене Минобороны РФ, три случая перестрелок были зафиксированы в зоне деэскалации в провинции Алеппо и еще один случай — в провинции Латакия.

    «Зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо — три, Латакия — один. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб», — сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

    Как заявили в Минобороны, случаи нарушения перемирия были зафиксированы в районах, где действуют боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1». 

    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    Ранее, напомним, в Минобороны РФ заявили, что в результате совместной операции Сирийской арабской армии и ВКС РФ удалось полностью разгромить силы террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на территории Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #алеппо #латакия #джебхат ан-нусра
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