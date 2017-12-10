«Это чудо»: Дед Мороз впечатлился экскурсией по Крымскому мосту
Керчь, 10 декабря. Строители провели экскурсию по мосту через Керченский пролив для российского Деда Мороза.
Часть маршрута Дед Мороз шел по готовым пролетам, остальную — по рабочим мостам и технологическим площадкам, рассказали в информационном центре «Крымского моста». В ходе экскурсии Дед Мороз увидел восемь участков моста и забрался на железнодорожную арку. Также ему показали процесс подготовки к укладке асфальта на проезжей части.
Дед Мороз также провел встречу с детьми, которые живут по оба берега от строящегося объекта.
«Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива», — сказал Дед Мороз.
Ранее сообщалось, что к Новому году строители Крымского моста сделают России обещанный подарок – полностью соединят все арочные пролеты автомобильного моста.