Представительство ДНР открылось в Финляндии

Хельсинки, 10 декабря. В финской столице прошла торжественная церемония открытия представительства Донецкой народной республики (ДНР).

Церемония открытия представительства ДНР состоялась в Хельсинки.

По словам начальника представительства Йохана Бекмана, оно будет курировать предоставление разных услуг, в том числе речь идет о туристических поездках граждан Финляндии в ДНР и ЛНР.

«Мы уже организовали две поездки финнов в ДНР и ЛНР, в будущем году мы планируем продолжать эту традицию. Есть планы по организации отправки туда студентов на учебу», — отметил Бекман.

Кроме того, ожидается открытие представительств республики в других финских городах, передает ТАСС.

Напомним, представительства Донецкой народной республики есть в других европейских странах — Италии, Чехии, Греции и Франции.