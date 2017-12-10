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Представительство ДНР открылось в Финляндии
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    Представительство ДНР открылось в Финляндии

    10:15  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  10 Декабря 2017
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    Представительство ДНР открылось в Финляндии

    Хельсинки, 10 декабря. В финской столице прошла торжественная церемония открытия представительства Донецкой народной республики (ДНР).

    Церемония открытия представительства ДНР состоялась в Хельсинки.

    По словам начальника представительства Йохана Бекмана, оно будет курировать предоставление разных услуг, в том числе речь идет о туристических поездках граждан Финляндии в ДНР и ЛНР.

    «Мы уже организовали две поездки финнов в ДНР и ЛНР, в будущем году мы планируем продолжать эту традицию. Есть планы по организации отправки туда студентов на учебу», — отметил Бекман. 

    Представительство ДНР открылось в Финляндии

    Кроме того, ожидается открытие представительств республики в других финских городах, передает ТАСС. 

    Напомним, представительства Донецкой народной республики есть в других европейских странах — Италии, Чехии, Греции и Франции.

    Автор: Дана Балан
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    #днр #финляндия #хельсинки
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