Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов за сутки

Донецк, 10 декабря. Киевские военные выпустили по территории Донецкой народной республики (ДНР) более 250 мин и снарядов за прошедшие сутки. Об этом заявили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, на горловском и мариупольском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 85 мин.

В общей сложности киевские солдаты выпустили по населенным пунктам ДНР 1472 снарядов и боеприпасов.

«В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 881 единицу», — уточнил представитель республики в СЦКК.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые решили отделиться после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.