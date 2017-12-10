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Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов за сутки
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    Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов за сутки

    9:58  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:58  10 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов за сутки

    Донецк, 10 декабря. Киевские военные выпустили по территории Донецкой народной республики (ДНР) более 250 мин и снарядов за прошедшие сутки. Об этом заявили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). 

    По данным СЦКК, на горловском и мариупольском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 85 мин. 

    В общей сложности киевские солдаты выпустили по населенным пунктам ДНР 1472 снарядов и боеприпасов.

    «В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 881 единицу», — уточнил представитель республики в СЦКК.

    Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР более 250 мин и снарядов за сутки

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые решили отделиться после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.  

    Автор: Дана Балан
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