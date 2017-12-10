ФАТХ: Решение Трампа по Иерусалиму приведет к «опасным политическим последствиям»

Иерусалим, 10 декабря. После решения президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля Соединенные Штаты «более не являются объективным посредником в решении ближневосточного конфликта», заявил официальный представитель «Движения за национальное освобождения Палестины» (более известного как ФАТХ) Мундир аль-Джагуб. В ФАТХ подчеркнули опасность данного решения.

«США больше не являются объективным посредником в решении ближневосточного конфликта. У этого решения очень опасные политические последствия», — заявил аль-Джагуб.

Напомним решение президента Трампа о переносе посольства США в Иерусалим вызвало шквал критики со всех концов мусульманского мира, поскольку президент США впервые настолько открыто выразил точку зрения Вашингтона на территориальный спор между израильскими евреями и палестинцами. Ряд мусульманских стран выразил готовность «защищать Палестину» силой оружия.