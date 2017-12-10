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Новости Сирии
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Политика
ФАТХ: Решение Трампа по Иерусалиму приведет к «опасным политическим последствиям»
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    ФАТХ: Решение Трампа по Иерусалиму приведет к «опасным политическим последствиям»

    10:12  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:12  10 Декабря 2017
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    ФАТХ: Решение Трампа по Иерусалиму приведет к «опасным политическим последствиям»

    Иерусалим, 10 декабря. После решения президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля Соединенные Штаты «более не являются объективным посредником в решении ближневосточного конфликта», заявил официальный представитель «Движения за национальное освобождения Палестины» (более известного как ФАТХ) Мундир аль-Джагуб. В ФАТХ подчеркнули опасность данного решения.

    «США больше не являются объективным посредником в решении ближневосточного конфликта. У этого решения очень опасные политические последствия», — заявил аль-Джагуб.

    ФАТХ: Решение Трампа по Иерусалиму приведет к «опасным политическим последствиям»

    Напомним решение президента Трампа о переносе посольства США в Иерусалим вызвало шквал критики со всех концов мусульманского мира, поскольку президент США впервые настолько открыто выразил точку зрения Вашингтона на территориальный спор между израильскими евреями и палестинцами. Ряд мусульманских стран выразил готовность «защищать Палестину» силой оружия.

    Автор: Валентин Меликов
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