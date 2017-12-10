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Аналитики назвали самую бедную страну Европы
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    Аналитики назвали самую бедную страну Европы

    9:47  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:47  10 Декабря 2017
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    Аналитики назвали самую бедную страну Европы

    Киев, 10 декабря. Сотрудники аналитического центра Texty.org.ua подсчитали, сколько у работающих европейцев остается денежных средств после вычета налогов. В результате исследования оказалось, что самая низкая заработная плата на сегодняшний день на Украине. 

    По данным аналитиков, средний заработок гражданина Украины после налогообложения составляет 190 евро. Далее по списку идут Молдавия и Азербайджан — 216 евро и 232 евро соответственно.

    Отмечается, что самая высокая заработная плата в Европе у граждан Швейцарии, которая составляет 4421 евро. За ней идут Исландии — 3440 евро и Норвегии — 3405 евро.

    Аналитики назвали самую бедную страну Европы

    В Российской Федерации средний показатель составил 474 евро. 

    Напомним, в середине ноября 2017 года в администрации президента Украины сообщили, что Петр Порошенко в октябре получил заработную плату в размере 28 тысяч гривен (порядка 1000 долларов). Украинцы пошутили на этот счет, а также отметили, что «Украина — самая нищая страна Европы». 

    Аналитики назвали самую бедную страну Европы

    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко #зарплата #европа
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