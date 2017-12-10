Аналитики назвали самую бедную страну Европы

Киев, 10 декабря. Сотрудники аналитического центра Texty.org.ua подсчитали, сколько у работающих европейцев остается денежных средств после вычета налогов. В результате исследования оказалось, что самая низкая заработная плата на сегодняшний день на Украине.

По данным аналитиков, средний заработок гражданина Украины после налогообложения составляет 190 евро. Далее по списку идут Молдавия и Азербайджан — 216 евро и 232 евро соответственно.

Отмечается, что самая высокая заработная плата в Европе у граждан Швейцарии, которая составляет 4421 евро. За ней идут Исландии — 3440 евро и Норвегии — 3405 евро.

В Российской Федерации средний показатель составил 474 евро.

Напомним, в середине ноября 2017 года в администрации президента Украины сообщили, что Петр Порошенко в октябре получил заработную плату в размере 28 тысяч гривен (порядка 1000 долларов). Украинцы пошутили на этот счет, а также отметили, что «Украина — самая нищая страна Европы».