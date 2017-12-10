ООН назвала общую сумму взяток во всем мире

Москва, 10 декабря. Организация Объединенных Наций озвучила общую сумму всех взяток в мире.

Как рассказали в Центре новостей ООН, суммарно в мире за год дается около одного триллиона долларов взяток. Из-за этого мировая экономика теряет ежегодно 2,6 триллиона долларов, а в развивающихся государствах эти цифры выше в десять раз.

Ранее МВД подсчитало средний размер взятки в Москве. Так, эта сумма в столице России составляет 614 тысячу рублей.

Напомним, на рассмотрение Государственной Думы России внесен законопроект, предполагающий существенное ужесточение ответственности за коррупцию в России и вводящий, среди прочего, понятие «нематериальной взятки»