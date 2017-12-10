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ООН назвала общую сумму взяток во всем мире
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    ООН назвала общую сумму взяток во всем мире

    9:41  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:41  10 Декабря 2017
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    ООН назвала общую сумму взяток во всем мире

    Москва, 10 декабря. Организация Объединенных Наций озвучила общую сумму всех взяток в мире. 

    Как рассказали в Центре новостей ООН, суммарно в мире за год дается около одного триллиона долларов взяток. Из-за этого мировая экономика теряет ежегодно 2,6 триллиона долларов, а в развивающихся государствах эти цифры выше в десять раз.

    Ранее МВД подсчитало средний размер взятки в Москве. Так, эта сумма в столице России составляет 614 тысячу рублей. 

    Напомним, на рассмотрение Государственной Думы России внесен законопроект, предполагающий существенное ужесточение ответственности за коррупцию в России и вводящий, среди прочего, понятие «нематериальной взятки» 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #оон #коррупция #статистика #взятки
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